Dark Phoenix è stato influenzato da Captain Marvel? Ecco cosa ne pensa Simon Kinberg

Non è più un segreto che originariamente Dark Phoenix includeva gli Skrull, la razza aliena comparsa anche in Captain Marvel dei Marvel Studios, rimossi poi a seguito delle numerose riprese aggiuntive volute dalla Fox e dal regista Simon Kinberg.

Proprio Kinberg, nel corso di una recente intervista promozionale, ha parlato della possibilità che l'uscita del film del Marvel Cinematic Universe possa aver in qualche modo influenzato gli arrangiamenti alla storia del suo film.

"Suppongo che quando il cast ha visto Captain Marvel abbia fatto due più due, ma in realtà la decisione di rigirare quello che avevamo già girato è stata presa molto prima dell’uscita di Captain Marvel. E insomma, non è che abbiamo accesso ai piani dei Marvel Studios. Detto questo, si, è vero, il finale originale che avevo progettato con degli storyboard aveva cose in comune con le ultimissime scene di Captain Marvel."

Si è trattato quindi di un caso, a detta di Kinberg, che specificando di non aver accesso alle strategie di Kevin Feige ha voluto sottolineare che non poteva sapere in anticipo che il film con Brie Larson avrebbe incluso gli stessi alieni scelti da lui per Dark Phoenix: secondo un vecchio accordo fra le parti, inoltre, i diritti di sfruttamento cinematografico per gli Skrull erano divisi a metà fra Disney e Fox, ed entrambe le major potevano usare i personaggi liberamente.

