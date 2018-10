Dark Phoenix, un fantastico trailer fan made con le immagini della serie animata anni '90

Dopo la release del primo trailer ufficiale dell'atteso X-Men: Dark Phoenix di Simon Kinberg, un fan aveva già ricreato il filmato utilizzando le scene di X-Men: Conflitto Finale, ma oggi un altro appassionato si è davvero superato sfruttando invece le immagini della storica serie animata anni '90.

Le voci sono quindi quelle di James McAvoy, Michael Fassbender, Tye Sheridan e ovviamente Sophie Turner, ma ogni singola sequenza è stata pescata direttamente dalla serie cult che tanto ha appassionato la generazione di nerd anni '80 e '90. Il tocco di classe, infine, è l'utilizzo dei font vecchio stile per le tag line. Bellissimi!



Questa la sinossi ufficiale del film: "In Dark Phoenix, gli X-Men affronteranno il loro nemico più formidabile e potente: una di loro, Jean Grey. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene quasi uccisa quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende infinitamente più potente, ma anche molto più instabile. Mente cerca di lottare per combattere questa entità dentro di lei, Jean libera i suoi poteri in modi che non può né comprendere né contenere. Con Jean fuori controllo che ferisce le persone che ama di più, il tessuto che tiene insieme gli X-Men inizia a cedere. Vedendo la loro famiglia andare in pezzi. gli eroi dovranno trovare un modo per tornare uniti – non solo per salvare l’anima di Jean, ma anche per salvare il nostro pianeta dagli alieni che desiderano armare la sua forza spaventosa per governare la galassia."

X-Men: Dark Phoenix esce al cinema in USA il 7 giugno 2019.