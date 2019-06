Dark Phoenix debutta con 140 milioni al box-office con Aladdin che supera quota 600

X-Men: Dark Phoenix ha debuttato nelle sale nel suo primo week-end al cinema, con un bottino di 107 milioni di dollari in 53 mercati internazionali. Sommato al risultato ottenuto negli USA, il film si attesta sui 140 milioni di dollari globali, con un -27% rispetto ad Apocalisse e un -19% rispetto a Giorni di un futuro passato.

Tra i mercati internazionali - per quanto riguarda Dark Phoenix - a dominare è stata la Cina, con 45,6 milioni di dollari incassati nel week-end e un +28% rispetto a Giorni di un futuro passato ma un -15% rispetto ad Apocalisse.

Il resto del mercato asiatico ha fatto registrare incassi come i 5,7 milioni di dollari in Corea mentre in Messico la cifra si è attestata sui 5 milioni.

Catherine Taff, presidente di Disney Theatrical Distribution ha affermato:"Un grande cast e un grande team hanno cercato di portare ad una conclusione epica il franchise, ed è importante per come questi fil saranno ricordati".



Nel frattempo Aladdin sta spopolando in tutto il mondo e dopo aver superato i 500 milioni di dollari a livello mondiale giovedì scorso, ha superato la soglia dei 600 milioni di dollari durante il fine settimana. Sebbene la maggior parte delle aperture sia stata inferiore al predecessore, Pets 2 ha comunque incassato quasi 100 milioni di dollari nel primo week-end.

Sale a 51.3 milioni invece il biopic su Elton John, Rocketman, diretto da Dexter Fletcher.

Dark Phoenix era originariamente diviso in due parti, salvo poi scegliere di lavorare ad un unico film. Nei giorni scorsi ha parlato del franchise anche uno storico interprete della saga; Hugh Jackman pensava al licenziamento nel corso della saga, perché le cose non stavano andando per il verso giusto.