Dark Phoenix: dal Comic-Con di NY arriva la descrizione di un video!

L'arrivo di questo film è stato posticipato diverse volte ma adesso sappiamo per certo che Dark Phoenix arriverà a giugno 2019. Dal Comic-Con di New York arrivano notizie su un filmato che è stato proiettato in quel della Grande Mela durante il panel dedicato. Allerta SPOILER.

Chi si trovava al Con di New York ha potuto assistere alla trasformazione di Jean Grey in Fenice Nera, a quanto pare! La presentazione video del panel dedicato a Dark Phoenix (della 20th Century Fox) ha visto presenti sul palco il regista del cinefumetto, Simon Kinberg, Sophie Turner e Tye Sheridan, che interpretano, rispettivamente, i personaggi di Jean e Ciclope.

"Gli X-Men sono noti al mondo ormai, sono supereroi", ha detto Kinberg al panel. "Li vediamo in missione e vediamo cosa comincia a creare la frattura in Jean. In questo film c'è tanta azione e tanto "drama". E anche se gli effetti speciali non sono ancora completati potete farvi un'idea di come sarà alla fine."

ComicBook.com' ha mandato Brandon Davis al panel e il giornalista ha raccontato quanto segue di questa proiezione speciale:

"Una nave spaziale esplode dopo un conto alla rovescia. Viene lanciata nello nello spazio. Il filmato è datato. In una sala di controllo, una donna è in piedi di fronte a delle persone che la stanno guardando. Un uomo vede qualcosa sul suo radar. Poi un altro. Riferiscono tutti le loro scoperte alla donna. Gli astronauti chiamano per dire a Houston che "hanno un problema".

Il Professor X e Bestia stanno guardando dalla X-Mansion

. Hank insiste che non possono farsi coinvolgere perché non sono nati per volare. Il Presidente chiama Charles da un telefono della Sala Ovale dove si vede contrassegnata una "X".

Mistica guida Kurt, Bestia, Quicksilver

, Ciclope e Jean in missione. Jean è riluttante e chiede a Mystique se lei è d'accordo a procedere. Mistica insiste che se qualcosa va storto, torneranno indietro. Il campo da basket della villa si divide, permettendo al jet di sollevarsi, aprire le ali e decollare.

I notiziari riportano che la seconda nave è diretta verso lo space shuttle. Charles entra in Cerebro. Chiede informazioni alla NASA. Si rende conto che la squadra ha perso il controllo, l'orientamento e la comunicazione. Lui li rassicura: "L'aiuto è in arrivo".

L'aereo svetta in cielo. Scott cerca di calmare Jean con una mano sulla spalla. Il jet raggiunge lo spazio e il vetro inizia a ghiaccciarsi mentre rallenta. Si avvicinano a qualcosa di dorato e luminoso vicino all'atmosfera e vedono lo shuttle spaziale fare come delle ciambelle in aria. Bestia spiega che la cabina non reggerà a lungo. Tuttavia Kurt non riesce a vedere nulla così da poter entrare.

Scott scende sottocoperta per far saltare il motore della nave spaziale e per fermarne la rotazione. Kurt adesso, riuscendo a vedere, prende Peter ed entrano. Tempesta sigilla le crepe. Tutto avviene agli ordini di Mistica. Peter afferra tutti gli astronauti e li porta da Kurt. Arrivati sul jet, un astronauta dice che il loro comandante è ancora sulla navetta.

Charles ordina loro di andare a prendere anche il comandante e chiede a Jean di tenere insieme la nave. Lei però può farlo solo dall'interno. Quicksilver crea una tuta spaziale per Kurt. Jean trattiene il respiro. Vengono trasportati sulla nave. L'entità dorata che avevano visto vicino l'atmosfera si sta avvicinando. Kurt trova il comandante mentre Jean tiene tutti insieme. Cerca di riportare indietro anche Jean

Scott è furioso quando vede che Jean non è tornata alla nave con loro. Jean assorbe l'altra metà della forza diretta verso i suoi amici. Urla dal dolore. Charles lo vede. Un enorme lampo erompe e Jean viene lasciata fluttuare nello spazio mentre gli ultimi raggi della forza astrale entrano in varie parti del suo corpo. Gli X-Men guardano, sbalorditi. Kurt

si teletrasporta per salvarla e la riporta indietro. Scott, scioccato, è il primo a guardarla. Lei apre gli occhi, che rivelano un leggero bagliore dorato che, tuttavia, si attenua rapidamente. "Stanno bene?" chiede lei. Scott le dice che sono tutti salvi e che ora sono pronti per tornare a casa. Gli X-Men tornano sulla Terra, accolti da dozzine di fan, con cartelli che recitano slogan come "X-Men 4 Ever". I bambini hanno bambole di Mistica. Ci sono fan ovunque. Jean lo prende prima di ricevere più applausi all'arrivo alla X-Mansion.

Charles riporta i saluti del Presidente, incoraggia tutti a divertirsi e annulla le lezioni per il giorno seguente. I ragazzi vanno via di fretta prima che Charles chieda a Jean come si sente. Sta bene, ma Mistica insiste: "Dovrebbe essere morta."

Charles riporta i saluti del Presidente, incoraggia tutti a divertirsi e annulla le lezioni per il giorno seguente. I ragazzi vanno via di fretta prima che Charles chieda a Jean come si sente. Sta bene, ma Mistica insiste: "Dovrebbe essere morta."

"Non sono più bambini, Raven

," le dice Charles. Lei, tuttavia, mette in dubbio i rischi che lui si sta assumendo. "È un mezzo per un fine", spiega Charles. "Siamo a un passo perché ci vedano di nuovo come nemici. Raven odia le uniformi ma Charles lo definisce "un piccolo prezzo da pagare". Raven chiude infine la conversazione dicendo "E a proposito, le donne qui salvano gli uomini di continuo. Dovresti considerare l'idea di cambiare il nome della squadra in X-Women."

E la scena si conclude. Che ne pensate?

Sinossi ufficiale: "In Dark Phoenix, gli X-Men affronteranno il loro nemico più formidabile e potente: una di loro, Jean Grey. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene quasi uccisa quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende infinitamente più potente, ma anche molto più instabile. Mente cerca di lottare per combattere questa entità dentro di lei, Jean libera i suoi poteri in modi che non può né comprendere né contenere. Con Jean fuori controllo che ferisce le persone che ama di più, il tessuto che tiene insieme gli X-Men inizia a cedere. Vedendo la loro famiglia andare in pezzi. gli eroi dovranno trovare un modo per tornare uniti – non solo per salvare l’anima di Jean, ma anche per salvare il nostro pianeta dagli alieni che desiderano armare la sua forza spaventosa per governare la galassia."

Dark Phoenix esce al cinema in USA il 7 giugno 2019.