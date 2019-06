Dark Phoenix: il concept art di Jean Grey conferma le similitudini con Captain Marvel

Dark Phoenix ha avuto risultati contrastanti al botteghino e molti credono che uno dei motivi sia legato alle riprese aggiuntive che ha subito la pellicola di Simon Kinberg, cambiando l'atto finale. Molte sono state le speculazioni in merito a questi ciak aggiuntivi ma quello su cui molti concordano è la somiglianza con Captain Marvel.

Era difficile non notare i cambiamenti che Jean ha attraversato dalle immagini teaser e il trailer al film concluso e distribuito in sala.

Come si può constatare dal concept art comparso su Instagram, le somiglianze tra Captain Marvel e Dark Phoenix erano piuttosto evidenti, prima che la Fox intervenisse e chiedesse di girare ulteriori sequenze.



X-Men: Dark Phoenix è stato scritto e diretto da Simon Kinberg ed è basato sui personaggi dei Marvel Comics, in particolare sulla saga della Fenice Nera.

Sequel di X-Men: Apocalisse, il film vede il ritorno di Sophie Turner, star di Game of Thrones, nel ruolo di Jean Grey, con Michael Fassbender in quello di Magneto e James McAvoy nelle vesti di Professor X.

Distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures in seguito all'acquisizione della 21st Century Fox, X-Men: Dark Phoenix è arrivato nelle sale il 6 giugno scorso mentre incredibili foto dal set sono state distribuite proprio nei giorni scorsi.

Sulla continuity e l'età dei protagonisti si è espresso recentemente Simon Kinberg, spiegando alcuni dettagli della pellicola.