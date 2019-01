Dark Phoenix: causa reshoot, il budget dovrebbe aver superato i 200 milioni

Stando a quanto riportato da The Observer, i numerosi reshoot necessari al completamento delle riprese di X-Men: Dark Phoenix avrebbero fatto lievitare il budget di produzione, ora attestato a circa $200 milioni di dollari.

Il nuovo film della saga, previsto originariamente per il 2 novembre 2018, è stato rinviato a giugno 2019 dato che la 20th Century Fox ha avuto alcune difficoltà a riunire i membri del cast per le dovute riprese aggiuntive.

Nel corso dei mesi ci sono state continue speculazioni sulla natura e soprattutto sull'estensione di tali riprese, che come sappiamo sono una procedura standard per titoli dal budget così elevato, ma che in questo caso si sono prolungate più del necessario. Alcune fonti del The Hollywood Reporter e del The Observer hanno ora rivelato che i reshoot di Dark Phoenix si sono allungate ben oltre le due settimane chieste dalla produzione, e che ora le spese per il film siano salite non poco. Certo si parla comunque di numeri abbastanza standard per un cinecomic, ma adesso spetterà al box office decidere il destino del progetto.

Ricordiamo che con l'acquisizione della Fox da parte della Disney i personaggi del franchise di X-Men entreranno nell'Universo Cinematografico Marvel dei Marvel Studios, con storie probabilmente reboottate interpretate da nuovi attori. In vista di questo passaggio di proprietà l'interesse del pubblico intorno a Dark Phoenix potrebbe scemare sempre più, con il film di Simon Kinberg visto come una sorta di "progetto di passaggio" in attesa del rilancio degli X-Men in salsa Marvel Studios. Tuttavia X-Men: Dark Phoenix non sarà l'ultimo film della saga ad uscire prima di questo grosso cambiamento, dato la major ha ancora in programma l'uscita di New Mutants, interessante deriva simil-horror anch'essa inizialmente prevista per aprile 2018, poi rinviata al 22 febbraio 2019 e alla fine definitivamente fissata per agosto 2019.

A quanto pare, però, progetti come X-Force, Doctor Doom e Gambit sono stati accantonati.

Cosa ne pensate del futuro della saga degli X-Men? Siete curiosi di vedere gli ultimi due film pre-Marvel Studios? Fatecelo sapere nei commenti!