Dark Night, primo trailer italiano del film di Tim Sutton dedicato al Massacro di Aurora

È grazie al canale ufficiale Youtube dellache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale italiano di, thriller-drama firmato da) basato sui fatti realmente accaduti del tristemente noto

Liberamente ispirato al fatto di cronaca del 2012, il titolo è un chiaro riferimento al The Dark Knight Rises di Christopher Nolan, il film in programma al cinema Century 16 quando tale James Holmes fece irruzione con armi da fuoco uccidendo 12 persone e ferendone 58. Nel progetto verranno ritratti sei differenti personaggi, compreso il giovane killer, anche se non sarà specificato quale tra questi esso sia. Le loro azioni e il loro vissuto li condurranno però tutti al cinema Century quella notte del 19 luglio, dove si consumerà il dramma finale e durante il quale scopriremo l'identità del killer.



Il film viene descritto come "linguaggio cinematografico di alto livello", per molti vicino allo stile di Gus Van Sant, con un fotografia ipnotica e una colonna sonora molto ricercata e studiata per mantenere alta la tensione. Ovviamente non mancherà la critica alla libera circolazione di armi da fuoco negli Stati Uniti, in questi giorni al centro dei fatti di cronaca per un'altra triste vicenda accaduta in Florida, alla State University.



Dark Night vedrà nel cast Robert Jumper, Eddie Cacciola, Aaron Purvis e Anna Rose Hopkins, per un'uscita fissata nelle sale italiane il prossimo 1° marzo.