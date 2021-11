Dark Glasses, la prima immagine del film di Dario Argento con Ilenia Pastorelli

Wild Bunch International ha diffuso la prima immagine del nuovo film di Dario Argento ambientato a Roma con protagonista Ilenia Pastorelli intitolato Dark Glasses. All’età di 81 anni il famoso regista torna con un lungometraggio a distanza di quasi dieci anni dall’ultima uscita (Dracula 3D) del 2012.

Il progetto è descritto come un classico racconto giallo, “un thriller avvincente e scioccante”. Ilenia Pastorelli interpreta una prostituta accecata da un serial killer in un attacco fallito che coinvolge un giovane ragazzo cinese, la cui vita è stata bruscamente sconvolta per sempre dalle azioni del maniaco. Il serial killer infatti depreda le prostitute mentre mette gli occhi su Diana (Pastorelli). Mentre la insegue, provoca un incidente d'auto in cui rimane accecata e l'intera famiglia di Chin, 10 anni, muore. Nonostante la sua cecità, Diane decide di accogliere il ragazzo che diventerà il suo alleato in una lotta terrificante per sconfiggere per sempre il serial killer.



Pastorelli è affiancata nel cast dall'esordiente Andrea Zhang nei panni del ragazzino e da Asia Argento in un ruolo secondario. Ambientato sullo sfondo di Roma e della sua campagna circostante, riunisce i mondi contrastanti di una prostituta di alta classe che lavora negli hotel chic intorno a Via Veneto a Roma e un giovane ragazzo proveniente dalla comunità cinese della città. Potete vedere l'immagine rilasciata in calce alla notizia.



“Lei è adulta e cieca, lui è troppo giovane per cavarsela da solo. Inoltre due culture diverse: lei italiana, il bambino cinese. Questa combinazione è il motore di Dark Glasses”, scrive Argento in una nota di regia, vi consigliamo di dare un'occhiata anche al nostro Everycult dedicato a Suspiria. “Il film rappresenta il mio desiderio di esplorare due mondi: quello di lei, lo conosciamo; quello del ragazzo è più misterioso, e ci farà entrare nei quartieri, nelle case e nei costumi della comunità cinese a Roma, dove hanno creato una vera e propria 'Chinatown'".



