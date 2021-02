Dark Army, Paul Feig torna a parlare del progetto: 'Sono ossessionato da quel film'

Sono passati ormai diversi mesi dall'ultimo aggiornamento di Paul Feig su Dark Army, film della Universal che avrebbe dovuto far parte del Dark Universe, progetto fallito dopo il flop di La Mummia. Si tratta comunque di un titolo che incuriosisce il pubblico, specialmente alla luce del successo de L'Uomo Invisibile.

In una recente intervista in esclusiva con Collider, Paul Feig è tornato a parlare di Dark Army, rivelando di avere ancora tutte le intenzioni di realizzare il film.

"Oh, Dark Army. Adoro così tanto quel progetto... Credo che lo studio lo ritenga un po' troppo costoso, forse. Ma Dio mi è testimone, farò quel film. Sono davvero ossessionato con l'idea di fare quel film."

Le idee sono davvero tante, e il regista non vede l'ora di metterle in pratica. "Uno dei tanti motivi per cui sono stato attratto dal fare questo attuale film per Netflix" ha continuato Paul Feig, parlando del suo prossimo lavoro, The School for Good and Evil, "è che ci sono molte cose su cui posso lavorare, per quanto riguarda gli effetti e tutto il resto, che posso portare anche in Dark Army. Lo adoro. È una delle cose migliori che abbia mai scritto. È uno dei migliori personaggi che abbia mai inventato. Quindi, incrociamo le dita. Un giorno ce la faremo."

Il progetto, quindi, non è stato accantonato per sempre, anche se a quanto pare per vedere Dark Army bisognerà attendere ancora.