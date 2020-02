Dark Army: Paul Feig aggiorna sul nuovo film di mostri Universal

Intervistato da Collider in merito al suo ultimo film, il Last Christmas con Emilia Clarke, Paul Feig è tornato a parlare del suo atteso Dark Army, pellicola basata sui celebri mostri della Universal di cui non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale.

"Ho scritto una versione e sentito il parere dello studio, e in questo momento sono nel mezzo della riscrittura, perciò spero che questo sarà il mio prossimo film" ha spiegato il regista. "Altrimenti, sarà quello dopo. Però sì, sono davvero entusiasta del progetto. Voglio renderlo al meglio."

"Voglio cogliere la stessa sensazione dei vecchi film di mostri che ho amato crescendo. Sono interessato a fare un film di mostri più che un horror. Spero davvero che il progetto vedrà la luce. In questa Hollywood non si sa mai, ma lo adoro. Sono davvero eccitato al riguardo. Non vedo l'ora di mostrarvi i personaggi che ho creato e quelli che ho ripreso dai vecchi film."

Parlando dei prossimi film basati sui mostri della Universal, Feig ha aggiunto: "Non vedo l'ora di vedere il film sull'Uomo Invisibile, ma quello sembra un horror puro. Poi ho letto del musical sui mostri, e questa cosa è fantastica. Il mondo dei mostri è davvero incredibile. È bello vedere che può essere interpretato in un milione di modi differenti. Perciò sono entusiasta del mio progetto e anche degli altri in sviluppo."

Diretto da Leigh Wannell, L'Uomo Invisibile arriverà nelle sale italiane il prossimo 5 marzo (qui trovate il trailer finale de L'Uomo Invisibile). Per quanto riguarda il musical sui mostri della Universal, invece, ne è stato annunciato lo sviluppo da meno di una settimana.