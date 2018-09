Dario Argento sul remake di Suspiria: 'raffinato ma il mio horror è più feroce'

Il maestro del brivido, Dario Argento, ha parlato all'ANSA del remake del suo cult del 1977, Suspiria, ripreso dal palermitano Luca Guadagnino e presentato in questi giorni in Concorso alla 75ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Argento, poco propenso a dare un giudizio sul film, ha comunque rilasciato un commento sulla pellicola.

"È un film diverso dal mio, fatto con uno spirito diverso. Con la grazia di Luca Guadagnino, che sa raccontare storie con finezza. Non è la stessa cosa. Il mio aveva una ferocia e una grinta che il remake non ha. L'horror è una questione interiore, dipende da quello che hai dentro. Lui ha fatto un film più delicato, meno horror. Non rispecchia il film originale, ma Luca Guadagnino resta uno dei migliori registi europei e ha il diritto di raccontare una storia che riflette i suoi pensieri ma che è diversa dalla mia versione dei fatti".

Luca Guadagnino, che da tempo si è professato contrario all'utilizzo della parola 'remake' per il suo Suspiria, aveva brevemente commentato così in conferenza stampa:"Dario Argento ha visto il film e mi ha fatto una gran bella telefonata. Mi ha detto tante cose belle che però preferisco vi dica lui quando ne avrà voglia".

Suspiria, presentato in Concorso alla Mostra di Venezia, comprende nel cast Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth, Jessica Harper, Lutz Ebersdorf, Sylvie Testud, Ingrid Caven, Angela Winkler, Fabrizia Sacchi e Malgosia Bela. Qui potete leggere la nostra recensione direttamente dal Lido.

L'uscita del film nelle sale americane è prevista per il 26 ottobre grazie ad Amazon Studios.