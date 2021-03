Dario Argento protagonista del nuovo film di Gaspar Noé: sarà un critico cinematografico!

Durante la serata finale del Noir in Festival 2021, manifestazione che quest'anno di è svolta per ovvi motivi a distanza in modalità virtuale, il grande Dario Argento ha rivelato telefonicamente di essere impegnato con le riprese del nuovo film di Gaspar Noé.

Il regista di Profondo Rosso e Suspiria vestirà i panni di un critico cinematografico in quello che si prospetta una sorta di ruolo autobiografico, visto che lo stesso Argento ha scritto di cinema per il quotidiano Paese Sera prima di tuffarsi nella regia di L'uccello dalle piume di cristallo, il film che ha firmato il suo esordio dietro la macchina da presa.

Il titolo del film non è ancora stato rivelato, così come i dettagli principali della trama. Nel corso del suo intervento, Argento ha rivelato che è stato lo stesso Noè a insistere per averlo nel cast della sua nuova fatica.

Lo scorso gennaio, è stato anticipato che Noé e la figlia di Argento, Asia, doppieranno il film d'animazione Schirkoa insieme all'attrice iraniana Golshifteh Farahani. Il progetto è basato sull'omonimo corto animato del 2016 e sarà realizzato con il motore grafico Unreal Engine di proprietà di Epic Games, già utilizzato sui set di The Mandalorian e Westworld.

Vi ricordiamo che Argento è attualmente al lavoro su Occhiali Neri - Black Glasses, il suo primo lungometraggio dopo Dracula 3D, e su una serie TV prodotta da Iervolino Entertainment.