Dario Argento, il poster di Occhiali Neri cita un cult amatissimo: scoprite quale

Il ritorno di un maestro come Dario Argento è sempre foriero di grande hype, anche dopo qualche passo falso di troppo: il regista è fermo dal deludente Dracula Untold del 2012, ma il suo nome non ha comunque perso il fascino e la caratura guadagnati grazie a capolavori come Profondo Rosso e Suspiria. Ma come sarà questo Occhiali Neri?

Il primo trailer del nuovo film di Dario Argento ci aveva concesso una prima occhiata a questo horror che potrà contare sulla presenza di Ilenia Pastorelli nel ruolo della protagonista: a tenere viva la nostra attenzione, però, è arrivato proprio in queste ore un poster che sarà suonato immediatamente familiare agli appassionati di cinema horror.

Con quell'occhio sgranato che fa capolino dietro la lente degli occhiali, sulla quale vediamo riflessa la sagoma dell'assassino, il poster di Occhiali Neri vuole infatti palesemente omaggiare quello di Essi Vivono, indimenticabile capolavoro di John Carpenter nel quale proprio i poteri di un misterioso paio di occhiali neri permettono al protagonista di rendersi conto di essere circondato da alieni che mirano a trasmettere messaggi subliminali per condizionare la razza umana.

Una citazione altissima che fa ben sperare, dunque, per un ritorno in grande stile di uno dei maestri del nostro cinema: nelle scorse settimane, intanto, è stata finalmente fissata la premiere di Occhiali Neri.