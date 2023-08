Dario Argento: Panico, in arrivo il film sulle opere del maestro del brivido

Nel ricco programma ufficiale di Venezia 2023 Midnight Factory, etichetta Plaion Pictures dedicata al mondo del cinema horror, presenterà anche Dario Argento: Panico, nuovo documentario dedicato alla vita e alle opere del maestro italiano del brivido.

Dal regista Simone Scafidi, che si era già fatto apprezzare per Fulci For Fake e prodotto da Paguro Film di Giada Mazzoleni, Dario Argento Panico sarà all’interno della sezione Venezia Classici e verrà proiettato il 2 settembre alle ore 17.00 presso Sala Casinò: questo documentario è il primo biopic che esplora la vita e le grandi opere del Maestro del Brivido italiano, in un viaggio tra fiction e realtà con la partecipazione di ospiti internazionali come Guillermo Del Toro, Gaspar Noè, Nicolas Winding Refn, Asia Argento, Lamberto Bava, Michele Soavi, Fiore Argento, Luigi Cozzi e Franco Ferrini.

Dario Argento ha scritto i suoi film più famosi all’interno di hotel, isolandosi completamente dalla realtà esterna e immergendosi nei propri incubi. Dopo molti anni, sotto consiglio del suo agente, decide di tornare in un hotel per concludere la sua nuova sceneggiatura e per essere intervistato, filmato e seguito da una troupe che sta girando un film su di lui.

