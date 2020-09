Dario Argento, al Museo del Cinema una mostra sul maestro dell'horror per i suoi 80 anni

Il prossimo 7 settembre Dario Argento, regista di film del calibro di Profondo Rosso e Suspiria, compirà 80 anni, e in occasione della ricorrenza il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedicherà al maestro dell'horror una mostra, che sarà inaugurata nel febbraio 2021.

Per la prima volta, così, il regista romano sarà omaggiato con una mostra, che avrebbe dovuto essere allestita negli spazi della Mole Antonelliana già questo autunno, ma che è stata rimandata di qualche mese a causa del COVID. Per Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema, si tratta di "un doveroso omaggio a uno dei grandi autori del cinema italiano, conosciuto in tutto il mondo, che ben si sposa con l'anima misteriosa e magica della Mole Antonelliana e di Torino."

I curatori della mostra, prodotta in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti di Parma, sono Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo. Come hanno dichiarato in un comunicato, l'intenzione è quella di sottolineare "non tanto le valenze horror e sanguinolente del suo cinema, quanto la complessa e raffinata composizione visiva delle immagini che lo pongono come uno dei grandi maestri del cinema contemporaneo, punto di riferimento per generazioni di registi" di cinema e serie tv.

Il prossimo progetto di Dario Argento è Occhiali Neri, per il quale si era parlato di una colonna sonora a cura dei Daft Punk. Per altri approfondimenti sul regista, rimandiamo alla spiegazione dell'influenza di Dario Argento nei videogiochi.