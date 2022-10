Dario Argento al lavoro su un nuovo film: Isabelle Huppert sarà la protagonista!

Dario Argento ha scritto la storia del cinema, non solo italiano, ma anche internazionale. Capolavori come "Profondo Rosso", "Suspiria" e "Phenomena" hanno fatto storia per quanto riguarda un genere complesso e sovraesposto come l'horror. A 82 anni il cineasta sembra non abbia intenzione di fermarsi.

Già da diverso tempo Dario Argento aveva mostrato la sua volontà di voler realizzare un nuovo film. Dopo "Occhiali Neri" sembra che il cineasta voglia rimettersi nuovamente in carreggiata avvalendosi della miglior collaborazione possibile per dar vita a questa nuova opera. Argento è infatti tornato dietro la macchina da presa dopo ben 10 anni, proponendo un prodotto che, secondo alcuni, non ha saputo rispettare le altissime aspettative.

Nel corso della sua carriera il regista ha saputo cambiare sempre pelle, raccontandosi in modi diversi. Ed esempio, recentemente, Argento ha recitato nel nuovo film di Gaspar Noè vestendo un ruolo totalmente diverso a ciò a cui è solitamente abituato.

In una intervista allo Stiges Film Festival, Argento ha anticipato che il suo prossimo film sarà ambientato a Parigi e avrà come protagonista una delle attrici francesi più apprezzate di sempre: Isabelle Huppert. Le premesse sembrano essere ottime nonostante non si sappia ancora niente riguardo trama, personaggi, periodo di uscita e distribuzione. Dario Argento ha abituato il pubblico ad una riservatezza totale sui suoi prodotti e questa ne è l'ennesima conferma.

Per raccontarvi meglio la carriera del regista vi proponiamo lo speciale realizzato in occasione dell' 82esimo compleanno di Dario Argento. Le sue parole confermano l'estro e la genialità di un uomo che ha rivoluzionato l'horror anni 70.