Dario Argento: 'I Daft Punk e Occhiali Neri? Vi spiego come stanno le cose'

Dario Argento non perde le speranze: il maestro dell'horror italiano vuole i Daft Punk per la colonna sonora del suo Occhiali Neri, e stando alle sue ultime dichiarazioni pare ci siano ancora speranze per un coinvolgimento del celebre duo francese.

Facciamo ordine: qualche giorno fa l'annuncio dei Daft Punk come autori della colonna sonora di Occhiali Neri aveva mandato in visibilio i fan di Argento, ma nel giro di poco tempo la smentita era arrivata dagli stessi produttori di Occhiali Neri.

Il regista, dunque, ha cercato di chiarire le cose: "Non hanno smentito loro, ma la loro casa discografica, con cui non avevo parlato. Avevo parlato soltanto con i Daft Punk, tra l'altro erano stati loro a chiamarmi, a telefonarmi. Sarà la casa discografica a decidere, forse pensano a questioni di denaro, non saprei" ha spiegato Argento, che ha poi confermato di essere in buoni rapporti con il duo di Discovery e Random Access Memory.

Il regista, inoltre, è abbastanza fiducioso sulla possibilità di girare il suo film ad agosto: "Penso di poter girare Occhiali Neri ad agosto, sarà ambientato a Roma e nei dintorni. Non cambierà nulla nella sceneggiatura, che resta quella pre-coronavirus".

La situazione, insomma, sembra ancora abbastanza confusa: non resta che attendere novità, sperando che l'idea di un film di Dario Argento con una soundtrack composta dai Daft Punk non sia destinata a naufragare.