Dario Argento ha fatto un film con Salmo e Noyz Narcos: lo trovate su Prime Video

Salmo e Noyz Narcos, con la partecipazione speciale di Dario Argento, saranno protagonisti di un incontro con il pubblico alla nuova edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà venerdì 27 ottobre alle ore 19:00 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Perché è stato riunito questo improbabile trio, vi chiederete: è presto detto. L’evento, infatti, sarà preceduto dalla proiezione di un cortometraggio, scritto e diretto dal grande cineasta maestro dell'horror italiano, affiancato dal duo YouNuts! e annunciato in occasione del lancio di “CVLT”, l’album collaborativo firmato da due pilastri del rap italiano. Durante l'incontro alla Festa del cinema, per la prima volta, il pubblico in sala potrà vedere un inedito making of con il backstage sul set del corto, e contenuti video girati durante tutta la lavorazione del disco.

Prodotto da Think Cattleya e Maestro, il corto, disponibile in esclusiva su Prime Video, vede Dario Argento alla scrittura e alla regia, affiancato dal duo YouNuts!, ma anche attore di un vero e proprio racconto horror, in cui Salmo e Noyz Narcos sono i protagonisti. Accolti a notte fonda dal regista in una villa spettrale abitata da inquietanti individui e oggetti di scena sinistri che richiamano i grandi capolavori di Dario Argento, i due rapper si renderanno presto conto di essere caduti in una trappola che non lascerà loro scampo.

