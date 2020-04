Dario Argento, niente Daft Punk per il nuovo film: la smentita dei produttori

Aveva suscitato un certo interesse, nella giornata di ieri, la notizia secondo la quale i Daft Punk avrebbero firmato la colonna sonora di Occhiali neri, il nuovo lavoro di Dario Argento. Dai produttori del film, però, arriva oggi la smentita: il duo francese non ha firmato nulla e non è coinvolto in alcuna trattativa.

Le dichiarazioni dello stesso Dario Argento, rilasciate a Repubblica, avevano fatto pensare a una notizia certa. "Conoscono tutti i miei film" aveva raccontato il regista di Suspiria. "Hanno saputo da un amico comune francese che stavo lavorando a un nuovo lavoro e mi hanno contattato dicendo che volevano collaborare con me."

Secondo i produttori di Occhiali neri, Conchita Airoldi di Urania Pictures e Brahim Chioua di Getaway Pictures, queste frasi sono da interpretarsi come un desiderio del regista più che un effettivo accordo con i Daft Punk. "Urania Pictures e Getaway Films, produttori di Occhiali neri di Dario Argento, desiderano puntualizzare le voci attualmente in circolazione, a seguito di un'intervista a La Repubblica in cui Argento ha dichiarato che i Daft Punk avrebbero composto la colonna sonora del suo nuovo film" si legge in un comunicato. "Questa dichiarazione riflette il desiderio di Argento di lavorare con i Daft Punk, tuttavia non vi è stato alcun accordo né discussione tra le due parti. Il film è attualmente in pre-produzione e il desiderio di Dario non è oggi all'ordine del giorno."

Non si può dire pertanto che la trattativa sia saltata, ma piuttosto che non sia affatto partita. Almeno per il momento. Da quel che Dario Argento ha rivelato finora, Occhiali neri è un'avventura notturna che si svolge a Roma e nelle campagne circostanti, coinvolgendo una giovane ragazza cinese e un bambino. La protagonista sarà Asia Argento.