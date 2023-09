Dario Argento compie 83 anni e attacca: 'Mai a Venezia in concorso, non so perché'

Il programma del Festival di Venezia 2023 è un sogno per gli amanti del cinema, ma non tutti si lasciano trasportare dall'entusiasmo: è il caso di Dario Argento, che, nel compiere 83 anni oggi 7 settembre 2023, ha duramente criticato l'evento.

"Il fatto che non mi abbiano mai invitato in concorso... be', questo mi ha disturbato" sono le parole del regista. "E anche molto. Non capisco, non riesco a capirne la ragione. Ho fatto moltissimi film in quarant'anni di carriera, e molti sono stati presentati e apprezzati in tutto il mondo; al contrario, nel Paese dove sono nato e cresciuto, non hanno affatto ricevuto lo stesso trattamento. È molto strano: ci sono molte ragioni, ovviamente – in passato bisognava realizzare film per forza di cose impegnati, mentre tutti gli altri, compresi quelli di Sergio Leone, venivano considerati commerciali".

Classe 1940, Dario Argento viene celebrato in particolar modo negli Stati Uniti, in Francia e in Giappone, mentre riportare tutte le sue produzioni in questa sede sarebbe impossibile: basti pensare alla Trilogia degli animali (composta da L'uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code e 4 mosche di velluto grigio), al thriller del 1975 Profondo Rosso e all'altrettanto popolare trilogia de Le tre madri (Suspira, Inferno, La terza madre). Nel 2019 vinse il David speciale al David di Donatello, mentre nel 1970 il Grolla d'oro come miglior regista esordiente (L'uccello dalle piume di cristallo).

Per gli appassionati e non, inoltre, sta per arrivare Panico, il film incentrato sulle opere del Maestro del Brivido. La proiezione in anteprima è avvenuta il 2 settembre 2023 presso la Sala Casinò, all'interno della sezione Venezia Classici.