Dario Argento compie 82 anni: 'Preferisco veder uccidere le belle donne'

Di donne, nei film di Dario Argento, ne abbiamo sempre viste e in ruoli di primaria importanza: dalla Jessica Harper di Suspiria alla Daria Nicolodi di Profondo Rosso, passando per la giovanissima Jennifer Connelly di Phenomena e tante altre ancora. Ma in che modo il regista di Opera seleziona le sue protagoniste?

A tal proposito, nel giorno in cui ricorre l'82esimo compleanno del maestro dell'horror italiano (Argento nacque infatti a Roma il 7 settembre del 1940), ci viene in aiuto una delle dichiarazioni più controverse del nostro sull'argomento e sull'importanza della bellezza femminile per il suo modo di declinare un certo tipo di cinema.

"Mi piacciono le donne, specialmente quelle belle. Se hanno un viso carino e un bel fisico mi piace di più vederle uccidere rispetto una ragazza brutta o a un uomo. Sicuramente non penso di dovermi giustificare per ciò. Non m'importa cosa se ne possa pensare o cosa qualcuno potrebbe leggere in questa cosa. Spesso mi capita che dei giornalisti abbandonino l'intervista quando parlo di questo argomento" furono le parole di Argento al riguardo.

Dichiarazioni senza dubbio controverse e perfettamente in linea con il personaggio: certo è che, per quanto gli anni possano passare, parole del genere continueranno a far rumore! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Occhiali Neri, il non troppo convincente ritorno di Dario Argento alla regia.