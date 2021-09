Dario Argento compie 81 anni: ecco 5 film del grande regista da vedere in streaming

Passano gli anni, ma le leggende non perdono mai il loro fascino: pur venendo da anni di risultati non esaltanti tra critica e botteghino, il nome di Dario Argento resta ad esempio un punto fermo per il cinema italiano, come dimostra l'affetto che i fan stanno dimostrando al grande regista nel giorno del suo 81esimo compleanno.

Quale modo migliore per celebrare questa ricorrenza, dunque, di un rewatch dei film del periodo d'oro del re dell'horror del nostro Paese? I principali servizi streaming ci offrono una buona scelta in tal senso, soprattutto guardando al catalogo Prime Video.

Sulla piattaforma di Amazon troviamo ad esempio L'Uccello dalle Piume di Cristallo, strepitoso esordio di un Argento appena trentenne datato 1970 nel quale seguiamo le vicende di un giovane scrittore testimone del tentato omicidio di una donna da parte di una figura misteriosa; segue in perfetto ordine cronologico Il Gatto a Nove Code, thriller incentrato su una storia di macabri esperimenti genetici.

Passiamo dunque ad un trittico che qualunque amante del cinema dovrebbe conoscere a menadito: si parte con Suspiria (presente anche su Netflix), capolavoro incentrato sui misteriosi eventi che si verificano all'interno di un'inquietante scuola di danza, per proseguire poi con Profondo Rosso e la sua iconica colonna sonora e Phenomena, forte della performance di una giovanissima Jennifer Connelly.

Insomma, cos'aspettate? Non vi resta che accendere il televisore e fare a modo vostro gli auguri al maestro Argento! Qualche mese fa, ricordiamo, Dario Argento è stato inoltre annunciato come protagonista del nuovo film di Gaspar Noé.