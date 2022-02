Dario Argento, 5 film imperdibili da vedere in streaming aspettando Occhiali Neri

Come promesso dal trailer di Occhiali Neri, dopo la presentazione al Festival di Berlino il nuovo film del maestro del brivido Dario Argento si prepara al debutto nei cinema italiani.

Per celebrare questa occasione, vi proponiamo 5 film di Dario Argento disponibili ora in streaming da recuperare assolutamente in attesa di Occhiali Neri. Eccoli qui sotto:

Suspiria - disponibile su Netflix e Amazon Prime Video, Suspiria di Dario Argento è la storia di Susy Benner, una brillante studentessa di danza classica che arriva a Friburgo per iscriversi in una prestigiosa accademia: qui scoprirà segreti inconfessabili.

- disponibile su Netflix e Amazon Prime Video, Suspiria di Dario Argento è la storia di Susy Benner, una brillante studentessa di danza classica che arriva a Friburgo per iscriversi in una prestigiosa accademia: qui scoprirà segreti inconfessabili. Inferno - disponibile su NOW, è il secondo capitolo della cosiddetta 'Trilogia delle Madri', iniziata con Suspiria: il film è incentrato su Rose Elliot, giovane poetessa newyorkese che acquista un antico libro intitolato "Le Tre Madri", scritto da Emilio Varelli, architetto alchimista di cui si sono perse le tracce che ha conosciuto le tre madri degli Inferi - Mater Suspiriorum, la Madre dei Sospiri, Mater Lacrimarum, la Madre delle Lacrime e Mater Tenebrarum, la Madre delle Tenebre - costruendo per loro tre case, una a Friburgo, una a Roma e una a New York.

- disponibile su NOW, è il secondo capitolo della cosiddetta 'Trilogia delle Madri', iniziata con Suspiria: il film è incentrato su Rose Elliot, giovane poetessa newyorkese che acquista un antico libro intitolato "Le Tre Madri", scritto da Emilio Varelli, architetto alchimista di cui si sono perse le tracce che ha conosciuto le tre madri degli Inferi - Mater Suspiriorum, la Madre dei Sospiri, Mater Lacrimarum, la Madre delle Lacrime e Mater Tenebrarum, la Madre delle Tenebre - costruendo per loro tre case, una a Friburgo, una a Roma e una a New York. Il fantasma dell'opera - disponibile su Disney Plus, è ambientato nella Parigi del 1877, dove, nel grande teatro, una presenza misteriosa semina il terrore: una specie di "fantasma" crudele ma romantico, che si innamora della soprano Christine.

- disponibile su Disney Plus, è ambientato nella Parigi del 1877, dove, nel grande teatro, una presenza misteriosa semina il terrore: una specie di "fantasma" crudele ma romantico, che si innamora della soprano Christine. Profondo rosso - disponibile su Disney Plus, racconta la storia di Marc Daly, un giovane pianista testimone dell’omicidio di una parapsicologa: non riuscendo ad individuare l’assassino, il protagonista si mette ad indagare per conto proprio, aiutato dall’amica Gianna, ma ben presto la situazione si fa intricatissima: tutte le persone che potrebbero aiutarlo nella soluzione del mistero rimangono vittime dell’efferato killer...

- disponibile su Disney Plus, racconta la storia di Marc Daly, un giovane pianista testimone dell’omicidio di una parapsicologa: non riuscendo ad individuare l’assassino, il protagonista si mette ad indagare per conto proprio, aiutato dall’amica Gianna, ma ben presto la situazione si fa intricatissima: tutte le persone che potrebbero aiutarlo nella soluzione del mistero rimangono vittime dell’efferato killer... Phenomena - disponibile su Prime Video, Rai Play e Plex, è la storia di Jennifer (Jennifer Connelly), una ragazzina americana che soffre di sonnambulismo che arriva in un collegio svizzero per completare i suoi studi: qui, però, apprende inquietanti storie legate a numerose sparizioni di ragazzine sue coetanee.

Per altri approfondimenti scoprite la citazione a Essi Vivono nel poster di Occhiali Neri: il film di Dario Argento uscirà al cinema domani 24 febbraio.