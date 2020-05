Daredevil si unirà agli Avengers nel MCU? Una teoria che farà impazzire i fan

Dopo la scissione del contratto tra Marvel e Netflix, che decreterà la fine vera e propria per la serie tv di Daredevil, il personaggio potrebbe tornare in grande stile, visto che possiede tutte le carte in regola per entrare a far parte del nuovo team degli Avengers.

Del resto, sarebbe davvero un peccato non sfruttare un supereroe così affascinante: per questo i rumor non mancano e si vocifera che la Marvel sia già al lavoro sulle decisioni da prendere. Anche se al momento i dettagli scarseggiano, la teoria principale vede il Diavolo di Hell's Kitchen come parte integrante dei New Avengers.

A ben pensarci, il suo potrebbe essere un ruolo di primo piano e potrebbe andare a sostituire gli eroi messi in panchina con Avengers: Endgame. La preoccupazione più grande è infatti come rendere il team irresistibile come quello che abbiamo avuto modo di conoscere durante le prime Fasi del Marvel Cinematic Universe: senza dubbio Daredevil aggiungerebbe quel qualcosa in più che potrebbe fare la differenza.

Non dobbiamo scordarci che la Marvel continua ad ispirarsi ai fumetti, sebbene prenda spesso strade diverse: durante l'arco narrativo di Fear Itself Daredevil faceva effettivamente parte del team. Chissà poi se il personaggio verrà introdotto direttamente in un film corale, in un film stand alone oppure se entrerà come comprimario in Spider Man 3. Cosa ne pensate? Vorreste Daredevil come nuovo Avenger?