Daredevil, lo show Netflix è in tendenza su Twitter: i fan chiedono la quarta stagione

Non si ferma l’onda di entusiasmo dei fan di Daredevil, interpretato da Charlie Cox nella serie Netflix/Marvel. I recenti sviluppi nel Marvel Cinematic Universe hanno portato il pubblico a chiedere di nuovo a gran voce una quarta stagione della serie con protagonista Matt Murdock.

Ovviamente il ritorno di Murdock in Spider-Man: No Way Home ha alimentato le speranze e la fantasia dei fan. L’avvocato Cox è apparso per aiutare Peter Parker durante il film e il pubblico è esploso di gioia non appena è comparso in scena. Se ciò non bastasse, Kingpin è apparso in Hawkeye, a dimostrazione che l’universo di Netflix è vivo e vegeto su Disney+.

Tuttavia molti fan si chiedono se le versioni di questi personaggi apparsi nel MCU sono le stesse della serie Netflix o se invece sono cambiati in qualche modo. Vincent D'Onofrio ha detto a Comicbook.com che il suo personaggio è lo stesso della serie, ma i fan non ne sembrano così convinti.

La petizione lanciata ai tempi della cancellazione di Daredevil ha raggiunto le 429.973 firme, in un tweet che trovate in calce alla notizia l’utente Kristina4109 scrive “Dal sito web #SaveDaredevil : ‘Il nostro obiettivo principale rimane vedere Daredevil tornare come una serie solista matura con il suo cast originale.’ #CharlieCox è il nostro unico Matt Murdock. Ma anche il resto del cast e la troupe devono tornare” e molti altri utenti si sono uniti a questa voce chiedendo il ritorno dello show e dei suoi protagonisti.

Anche Tom Holland ha parlato del cameo di Cox nel film: "Ci siamo divertiti così tanto a lavorare con Charlie. È davvero interessante fare una scena tra due supereroi che non contiene elementi da supereroi. A parte il momento in cui prende il mattone. È stato fantastico, ho adorato lavorare con Charlie". Vi piacerebbe vedere una quarta stagione di Daredevil? Fatecelo sapere nei commenti!