Daredevil: Seth Rogen era troppo giovane per il ruolo che avrebbe voluto interpretare

Seth Rogen e Edward Norton hanno fatto i provini per Daredevil. Il regista Mark Steven Johnson ha raccontato di come Rogen avrebbe voluto interpretare Franklin “Foggy” Nelson e di come il filmmaker avesse pensato fosse troppo giovane per il ruolo di un avvocato.

Mentre attendiamo nuovi sviluppi per quanto riguarda la serie Daredevil Born again, si è tornato a parlare del giustiziere cieco in merito a qualche episodio simpatico avvenuto durante il casting per il film del 2003

Il regista ha parlato così, rispetto alla candidatura di Seth Rogen: “Era così buffo, e lo abbiamo amato, ma era qualcosa tipo - Ma quanti anni hai?- Probabilmente all’epoca aveva ventuno o ventidue anni, decisamente troppo giovane per essere un avvocato”



Johnson ha poi raccontato, a precisa domanda, di non essere sicuro di avere incontrato Guy Pearce per l’audizione ma di ricordare che anche Edward Norton è stato in trattativa per il ruolo di Matt Murdock/ Daredevil che poi è andato a Ben Affleck: “Ho anche incontrato un altro paio di attori, ma Ben era un fan di Daredevil e di Kevin Smith, quindi alla fine la parte è andata a lui. E poi è diventato Batman!”.



Nel film Ben Affleck interpreta un avvocato rimasto cieco e con gli altri sensi estremamente accentuati. L’attore nel 2015 ha insistito sulla sua idea che il film non avesse funzionato: “Daredevil non ha funzionato affatto. Sarei dovuto essere meno corretto. Lo abbiamo fatto prima che la gente realizzasse che si possono fare questo tipo di film fatti bene. C’era una specie di cinismo che ci faceva dire - Metti una tuta di pelle su un uomo, fagli dare la caccia ai cattivi e riscuoti l’assegno”.

Altri tempi per i cinecomic, come ha raccontato Mark Steven Johnson nell’intervista su Daredevil per Yahoo!.