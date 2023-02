Daredevil, il regista parla del film del 2003: 'Quante cose sono cambiate!'

Quando si parla di Daredevil, in molti pensano alla serie MCU andata in onda dal 2015 al 2018, ma altrettanta importanza andrebbe conferita all'omonimo film del 2003 con la partecipazione di Ben Affleck, Jennifer Garner e Michael Clarke Duncan; recentemente, il regista ha parlato della sua esperienza.

In un'intervista a Yahoo!, così ha dichiarato Mark Steven Johnson (il quale ha lavorato anche per That's amore - Due improbabili seduttori, Il grande bullo e Ghost Rider): "Sì, X-Men è stato il primo film che ha spinto la gente a pensare: 'Wow, allora con questi film è davvero possibile creare qualcosa di interessante!' Da lì in poi, tutto è cambiato, e radicalmente. In particolare, per realizzare Daredevil mi sono ispirato a Il Corvo, Blade e altri film che ho amato allo stesso modo".

L'idea di un sequel era nell'aria, ma alcuni inconvenienti, come il passaggio dei diritti da Fox a Disney, hanno arenato una volta per tutte il progetto. "All'epoca lavoravamo in un ambiente completamente diverso" ha aggiunto il regista. "Ci divertivamo un mondo, stavamo sviluppando Daredevil prima che uscisse il primo Spider-Man e ricordo che la gente ci diceva: 'Nah, non credo proprio che quel film funzionerà'. Allora ribattevo: 'Perché? Spider-Man è uno dei più grandi personaggi della storia'. Ed ecco la loro immancabile risposta: 'Be', intanto non puoi vedere la sua faccia!' E quando ho annunciato di voler realizzare un film su Daredevil, alla loro domanda 'Vuoi dire Evel Knievel?' rispondevo sempre: 'No, è un avvocato cieco che ha superpoteri, sensi acutissimi e un costume da diavolo per combattere il crimine'. A quel punto domandavano: 'Allora si tratta di una commedia?' Nessuno conosceva quel personaggio. Il catalogo della Marvel era così ricco... e ora sappiamo a memoria tutti i personaggi. Quante cose sono cambiate nell'arco di 20 anni!" E il destino del supereroe non termina certo qui: per Kevin Feige, lo staff sperimenterà parecchio con Daredevil: Bord Again.

Ci auguriamo che Matt Murdock continuerà a riscuotere il successo che merita, a prescindere dal formato di pubblicazione. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione su Daredevil.