Daredevil reboot, brutte notizie: QUEI due personaggi non ritorneranno

È da pochissimo arrivata la notizia del ritorno di Jon Bernthal come The Punisher nel prossimo capitolo di Daredevil. La stessa sorte non è però toccata ad altri personaggi della serie.

Parliamo di Foggy Nelson e Karen Page, interpretati rispettivamente da Elden Henson e Deborah Ann Woll. I due probabilmente non appariranno nel reboot di Daredevil: esatto, si parla proprio di reboot, infatti tempo fa il protagonista (Charlie Cox) aveva dichiarato per ExtraTV che: “La mia sensazione è che, anche in base al titolo Born Again, questa serie voglia rappresentare un nuovo inizio per il personaggio".

Non è ancora chiaro come mai i due non sembrano essere coinvolti in questa nuova avventura, ma vi terremo aggiornati. Chiaramente nel reboot non mancheranno Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, che interpreteranno nuovamente Matt Murdock e Kingpin.

Daredevil: Born Again (così si chiamerà il Reboot della serie), conterà 18 episodi, stagliandosi come la prima serie Marvel Studios a possedere tale numero. A proposito di tale scelta, tempo fa Matt Murdock si era espresso dicendo che "questo sarà un elemento che lo farà assomigliare agli show procedurali della vecchia scuola".

Le riprese sono appena iniziate, e i fan stanno già festeggiando il nuovo inizio di una lunga produzione su Twitter.