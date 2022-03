Daredevil: ecco la reazione dell'interprete di Marci all'arrivo della serie su Disney+

Alla notizia dell'approdo di Daredevil su Disney+, insieme a tutte le serie Marvel presenti su Netflix, i fan hanno reagito con entusiasmo, nella speranza di rivedere i loro amati personaggi nel MCU. Ebbene, a giudicare dal tweet che potete trovare in calce alla notizia, anche Amy Rutberg, interprete di "Marci", sembra felicissima della novità.

Il tweet in questione riporta la seguente frase: "Avete sentito qualche bella notizia di recente?", accompagnata da una foto dell'attrice stessa con indosso un cappellino con il logo di Disney+. A quanto pare, sono tutti contenti dell'arrivo delle serie Marvel sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino. Infatti, questo passaggio ha alimentato le speranze degli appassionati di tornare a vivere le storie di questi personaggi, dopo la cancellazione di Daredevil da parte di Netflix.

Effettivamente, l'interesse per questa serie è ancora molto alto, come dimostrato dal ritorno di Daredevil nella top 10 Netflix in seguito all'uscita di Spider-Man: No Way Home. Recentemente poi, a far sognare i fan ci hanno ci hanno pensato il ritorno di Kingpin in Hawkeye e la conferma di Charlie Cox come Daredevil nel MCU, entrambi voluti da Kevin Feige. Detto questo, teniamo però a sottolineare che ciò non significa che tutti i personaggi delle serie "Marvel-Netflix" possano tornare a breve, cosa che al momento rimane parecchio complicata.

Infine, vi ricordiamo che gli show Marvel in questione saranno disponibili su Disney+ dal prossimo 16 marzo e vi invitiamo a farci sapere nei commenti se credete in un ritorno di questi personaggi.