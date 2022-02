Daredevil, parla Charlie Cox: Per Matt Murdock arriverà qualcosa di diverso nel MCU

Il ritorno di Charlie Cox come Matt Murdock è stato finalmente ufficializzato dalla Marvel con le prime foto ufficiali tratte da Spider-Man: No Way Home, e ora in una nuova intervista promozionale l'attore di Daredevil è tornato a stuzzicare i fan sui prossimi capitoli del suo personaggio.

Durante le interviste promozionali per il suo ruolo nella serie tv Kin di AMC+, Cox ha rivelato di sapere "qualcosa" sui piani futuri per il suo Daredevil/Matt Murdock, anche se ovviamente non ha potuto anticipare alcun dettaglio. La sua dichiarazione completa riporta: "So alcune cose in proposito. Non so molto, ma so che ci sarà qualcosa di diverso per il personaggio."

Naturalmente ci sono diversi progetti in uscita in cui il Daredevil di Charlie Cox potrebbe apparire nel futuro del MCU, dall'imminente Moon Knight alla prossima serie tv di Disney Plus She-Hulk, senza contare l'ovvio Echo, spin-off di Hawkeye; inoltre, a tal proposito, un personaggio come Daredevil farebbe sicuramente comodo ad una eventuale seconda stagione di Occhio di Falco, ma anche ai sequel di Spider-Man con Tom Holland, che promettono un approccio molto diverso dalla 'trilogia Home' diretta da Jon Watts. Infine, le serie Marvel Netflix stanno spuntando su Disney Plus in vari mercati internazionali, notizia che sta spingendo i fan a sperare in un revival della serie stand-alone di Daredevil per la piattaforma di streaming che fa da casa ai progetti Marvel Studios.

