Daredevil e il MCU: 5 modi in cui Charlie Cox potrebbe tornare nella Fase 4

Ora che i diritti del personaggio di Daredevil sono in mano ai Marvel Studios, i fan hanno riproposto nuovamente l'hashtag #SaveDardevil sui social, chiedendo la reintroduzione dell'eroe interpretato da Charlie Cox nel MCU. Ma come potrebbe avvenire?

Sono i colleghi di Screen Rant ad avanzare qualche ipotesi in merito, qualora i Marvel Studios di Kevin Feige dovessero scegliere di puntare davvero di nuovo su Charlie Cox per riportarlo sullo schermo e aggiungere il personaggio all'attuale roster di eroi a disposizione.

In prima istanza, viene proposta la teoria forse più gettonata, quella che vorrebbe Matt Murdock come avvocato difensore di Peter Parker in Spider-Man 3 a seguito degli avvenimenti in Spider-Man: Far From Home e i problemi che potrebbe aver causato il "caro" Mysterio, che richiederebbero dunque l'intervento dell'alter ego di Daredevil.

Un'altra opzione, invece, potrebbe vedere un tie-in con gli show di Netflix tramite un'escursione di Doctor Strange e Scarlet Witch negli eventuali altri angoli del Multiverso in Doctor Strange and The Multiverse of Madness, oppure, sempre in sede del film diretto da Sam Raimi, avere proprio quel Daredevil fare una capatina nella (a questo punto supposta) timeline principale. Ma qui bisognerebbe comunque vedere come i Marvel Studios intendono lo stesso Multiverso.

Tornando sul discorso avvocati, c'è un altro personaggio che sta per fare il suo debutto nel MCU che esercita la stessa professione, e potrebbe ritrovarsi Murdock come rivale o possibile alleato in tribunale (e al di fuori di esso): Jennifer Walters a.k.a. She-Hulk.

Intanto, se vogliamo rimanere in ambito di serie tv di Disney+, un'ipotesi forse meno probabile ma non per questo totalmente da scartare è un'apparizione di Daredevil nella serie tv Hawkeye, dove una giovane Kate Bishop potrebbe prenderlo a modello/esempio/ispirazione prima che la sua strada si venga a incrociare con quella di Clint Barton.

Infine, ci sarebbe anche una via leggermente più indiretta per chiamare in causa il Diavolo Rosso di Hell's Kitchen: tramite Bullseye. Se davvero il Generale Ross sta reclutando i Thunderbolt come in molti sembrano pensare, specialmente dopo la sua annunciata comparsa nel film Black Widow, il Bullseye di Wilson Bethel potrebbe essere una delle eventuali reclute. E chi meglio di Daredevil, a quel punto, per tenere d'occhio lui e gli altri supervillain pentiti?

Queste, ovviamente, sono solo alcune ipotesi su come sarebbe possibile sfruttare l'iterazione di Daredevil resa celebre da Cox, ma voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.