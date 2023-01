Daredevil, fan impazziti: Jessica Jones sta tornando? Ecco la storia di Krysten Ritter!

Si sta discutendo da molto tempo sul ritorno nel MCU di Krysten Ritter, come Charlie Cox. Nel corso degli anni i fan più sfegatati avrebbero trovato prove del suo ritorno ovunque, e l'ultima storia di Krysten ha ormai alimentato nuovamente gli animi.

Come si legge da un Tweet (che troverete alla fine di questa notizia) di una pagina dedicata a Daredevil, Krysten Ritter non avrebbe scelto a caso QUELLA canotta per il suo allenamento in palestra. Il logo di Daredevil è il protagonista della sua storia Instagram, e secondo i fan tale scelta d'abbigliamento non può essere casuale, bensì una chiara allusione al suo ritorno.

Non ci sorprenderebbe se fosse davvero così: qualche tempo fa infatti Krysten Ritter aveva affermato di voler tornare nei panni di Jessica Jones. L'attrice ha infatti dichiarato di amare moltissimo il suo personaggio e di provare un immenso piacere nell'interpretarla. Insomma, la Ritter si è mostrata disposta a riprendere il ruolo in un battibaleno.

Il prossimo Febbraio inizieranno le riprese di Daredevil: Born Again. Lo show verrà girato nell'arco di 11 mesi, fino a Dicembre 2023. Pare inoltre che le riprese verranno svolte a New York.

Ad ogni modo, non è stato ancora confermato il ritorno dell'attrice come Jessica Jones in Daredevil. Pare dunque che ci sarà ancora da aspettare un po' per averne notizie... o meno.