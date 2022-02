Daredevil sarà un crossover? Tom Holland: 'Vorrei tornare a collaborare con Charlie Cox'

Nonostante le continue dichiarazioni e contro-dichiarazioni di Tom Holland sul suo abbandono dell'MCU, Spider-Man: No Way Home gli ha portato notevoli stimoli (oltreché profitti) e l'ha visto affiancato, su grande schermo, da una guest star come Charlie Cox. Ora, nonostante le voci sul suo ritiro, sta valutando un crossover con Daredevil.

Ormai non si sa più a chi dare i resti di fronte alle dichiarazioni – che definire bipolari sarebbe un eufemismo – di Tom Holland per quanto riguarda il futuro dei prossimi Spider Man, sia dal lato MCU che da quello di Sony Pictures. Nel corso di tutta la lavorazione di No Way Home sembrava assolutamente certo che il terzo della Home Saga sarebbe stato anche l’ultimo per lui, abituandoci all’idea di dovergli dire addio. Poi il film è uscito, sortendo incassi semplicemente imbattibili – quasi da primo posto in assoluto, se consideriamo che sono stati fatti in era pandemica – e sulla scia di quel successo Holland sembrava aver fatto un passo indietro, salvo ora continuare sulla linea dell’indecisione, paventando un possibile abbandono del ruolo visto anche l’enorme stress causato da Spider Man No Way Home.

Eppure, ora alcune dichiarazioni fanno pensare l’esatto opposto, visto che Holland non sembra parlare a nome dell’Uomo Ragno ma di sé stesso. Il tema è il fugacissimo (ma graditissimo) cameo di Charlie Cox in No Way Home, che ha finalmente introdotto Matt Murdoch nell’MCU – mentre il resto del suo universo narrativo compare nei prodotti per piccolo schermo. Interrogato sulla collaborazione con Cox, Holland ha risposto: "Grazie per avermelo chiesto. Nessuno l'ha chiesto davvero. Lavorare con Charlie è stato incredibilmente eccitante. Ero un grande fan della serie Daredevil e penso che sia un attore fantastico. Ha fatto un ottimo lavoro con quel personaggio e, sebbene fosse un piccolo cameo, ovviamente ha anticipato il futuro di ciò che potrebbe succedere”.

Sulla scena e su eventuali collaborazioni, Holland ha detto: “Era un vero pezzo attoriale, quella scena. Essenzialmente eravamo noi seduti lì e abbiamo letto le battute. È stato fantastico. È stato come un seminario per attori, poiché stavo lavorando con persone che ammiro davvero, Charlie soprattutto. È stato davvero bello vederlo tornare con un personaggio di cui sono davvero un fan e per il quale lui prova molto amore, ovviamente. Quindi è stato davvero fantastico e spero che un giorno troveremo un modo per Spider-Man e Daredevil di collaborare di nuovo”. Il che potrebbe coincidere con le teorie sulla presenza di Kingpin in Spider Man 4.

Tuttavia, è difficile prendere per buone le speranze di Holland. L’interprete di Matt Murdoch, dal canto suo, sembra invece destinato ad apparire “ovunque” nei prossimi prodotti Marvel sia per piccolo che per grande schermo, stando a quanto rivelano i principali insider del settore. Ma se verrà o meno affiancato da Holland, starà solo all’interprete di Spidey deciderlo. Per ora, le premesse non sono delle migliori. Lo sono molto di più, invece, per rivalutare il The Amazing Spider Man con Andrew Garfield e per recuperare tutte le serie su Netflix collegate a Daredevil, in vista del suo ritorno definitivo. Voi cosa pensate succederà con Holland? Ditecelo nei commenti!