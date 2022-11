Daredevil: Born Again, svelata la data d'inizio delle riprese!

Dopo il ritorno di Daredevil in She-Hulk, l'hype per la sua serie standalone è cresciuto a dismisura. Secondo quanto trapelato, le riprese di Born Again dovrebbero iniziare a febbraio 2023, per concludersi poi a dicembre dello stesso anno, in modo da arrivare su Disney+ entro la primavera 2024.

La presentazione ufficiale (ed inaspettata) di Daredevil: Born Again avvenuta durante il San Diego Comic-Con dello scorso luglio e l'arrivo sul palco del cast durante il D23 di settembre, hanno riacceso le aspettative dei fan riguardo questo nuovissimo prodotto Marvel Studios che introdurrà, per la prima volta, Daredevil in un contesto a lui familiare. Dopo il cameo in Spider-Man: No Wy Home e il bel ruolo in She-Hulk, il diavolo di Hell's Kitchen sembra di nuovo pronto all'azione.

Dopo le ottime reazioni dei fan su Daredevil e She-Hulk, finalmente la serie standalone sembra star prendendo forma. Dopo la cancellazione di Netflix di qualche anno fa, tantissimi fan avevano dato per scontato il fatto di non poter rivedere mai più Daredevil su piccolo schermo . Nonostante ci sia voluto diverso tempo i "diritti sono tornati a casa" dando modo ai Marvel Studios di poter lavorare sul personaggio, dandogli una nuova vita. Già dopo aver visto il cameo in She-Hulk, possiamo dire tranquillamente che ci verrà mostrato un volto inedito di Matt Murdock, ironico, pungente ma mai lontano dal tormento che lo perseguita.

Prima di comparire in Born Again, rivedremo Daredevil in Echo, serie con protagonista il personaggio di Maya Lopez, già incontrata in Hawkeye, che dovrà scontrarsi contro Kingpin. Lo stesso Vincent D'Onofrio ha pubblicato una scena epica di Kingpin sui suoi profili social.