Daredevil: Born Again, quando ricominceranno le riprese? Parla Vincent D'Onofrio

È ormai diverso tempo che siamo venuti a conoscenza del ritardo nella produzione di Daredevil: Born Again, rallentata dallo sciopero degli sceneggiatori. Ma ora che gli scioperi si sono conclusi, quando ricominceranno le riprese? A rispondere a questo quesito c'è Vincent D'Onofrio

In una recente intervista per Collider, D'Onofrio ha rivelato "Inizieremo presto, speriamo il prima possibile, e io e Charlie [Cox] sentiamo che c'è l'atmosfera giusta per fare il nostro lavoro".

"Penso che tutti i poteri là fuori che controllano questo intero mondo creativo del MCU, credano anche che siamo nel posto giusto in questo momento... Devo dire che è una fortuna, davvero. [...] Voglio dire, le mie serie preferite finora sono state Moon Knight e Loki, e abbiamo [Benson e Moorhead] come registi, quindi è una bella fortuna. E abbiamo Dario [Scardapane], che è uno scrittore incredibile che ha scritto The Punisher. Siamo in un momento molto felice", ha continuato.

Scardapane è lo sceneggiatore di The Punisher e Jack Ryan. Dunque la sua presenza potrebbe essere una svolta per Daredevil. Nonostante pare che siano stati già girati degli episodi, Scardapane dovrà probabilmente rimettersi sulla sceneggiatura. Che la sua presenza sblocchi la situazione? Non resta, come sempre, che aspettare ulteriori sviluppi.

Nel frattempo vi rimandiamo al trailer storico di Marvel Studios che rende Daredevil canonico.