Daredevil: Born Again, Genneya Walton sarà la figlia (o nipote) di Ben Urich nel MCU?

Dopo il primo sguardo a Daredevil e Bullseye in costume grazie alle più recenti foto dal set di Daredevil: Born Again, in queste ore sono emerse grosse novità sul casting dell'attesissima serie tv Marvel Studios.

A quanto pare, infatti, Daredevil: Born Again introdurrà una nuova 'Urich' nel Marvel Cinematic Universe, con la giovane attrice Genneya Walton scelta per interpretare la nuova giornalista alleata di Daredevil nella prossima serie Disney+: sebbene il rapporto iniziale, pubblicato da Deadline in esclusiva, non riveli esplicitamente se l'attrice interpreterà la figlia o la nipote di Ben Urich, il mitico giornalista investigativo del New York Bulletin interpretato da Vondie Curtis-Hall nella serie Marvel's Daredevil di Netflix e punto di riferimento nei fumetti Marvel Comics dedicati al supereroe di Hell's Kitchen, il magazine anticipa che il nuovo personaggio avrà legami di parentela con un personaggio della prima stagione della serie originale.

Il ruolo di Genneya Walton in Daredevil: Born Again era stato anticipato mesi fa, ma adesso che le riprese sono in corso pare essere arrivata la conferma, con la figlia/nipote di Ben Urich che a quanto pare è riuscita a 'sopravvivere' anche al reboot produttivo della serie senza essere cancellata o rimodellata.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità relative a Daredevil: Born Again: la serie, lo ricordiamo, dovrebbe arrivare nel corso del 2025 su Disney+.