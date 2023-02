Daredevil di Ben Affleck stava per avere un sequel: 'Storia d'amore tra Matt e Karen Page'

Nel corso di una recente intervista con Yahoo Entertainment, il regista Mark Steven Johnson è tornato a parlare del film originale di Daredevil con Ben Affleck, che uscito nei cinema di tutto il mondo nel 2003 si sta preparando a festeggiare il ventesimo anniversario.

Il film, che nel corso degli anni si è attirato le simpatie di una gran porzione di pubblico che oggi lo guarda con affetto, all'epoca non ottenne un grosso successo nonostante diede il là ad uno spin-off dedicato alla Elektra di Jennifer Garner. Tuttavia, secondo Mark Steven Johnson oltre a quello spin-off era in programma anche un sequel di Daredevil, e ai microfoni di Yahoo il regista ha svelato che cosa sarebbe successo nel secondo capitolo prima della sua cancellazione.

"Volevamo accendere i riflettori sulla storia d'amore tra Matt e Karen Page, che all'epoca del primo capitolo fu interpretata da Ellen Pompeo", ha rivelato Johnson. "Da allora Ellen ha intrapreso una gigantesca carriera nel mondo della televisione! E quello è stato anche il primo film Marvel di Jon Favreau, e guardate cosa ha fatto dopo. Per me è così bello vedere come quel cast è cresciuto dopo quel film. Mi sono divertito moltissimo a realizzarlo, e oggi la considero una divertente e curiosa nota a piè di pagina nella storia della Marvel".

Ricordiamo che, dopo un'acclamata parentesi su Netflix che ha effettivamente puntato sulla storia d'amore tra Matt e Karen (interpretata da Deborah Ann Woll), Daredevil è tornato in casa Marvel con il volto di Charlie Cox: l'attore è apparso in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk e molto presto sarà rivisto in Echo e soprattutto nella nuova serie Daredevil: Born Again.

