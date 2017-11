Daredevil 3: forse vedremo un nuovo antagonista del Diavolo di Hell's Kitchen?

In Daredevil Season 3 vedremo probabilmente un nuovo avversario di, presumibilmente un agente dell'. Perché, a quanto pare, una casting call dista proprio cercando un personaggio del genere.

Attenzione possibile Spoiler

L'ultima volta che abbiamo visto Matt, lui si è risvegliato in un convento dove, presumibilmente, incontrerà sua madre, una suora di nome Maggie. Quando è finita la prima stagione di Marvel's The Defenders, i suoi nuovi compagni d'avventura Luke Cage, Jessica Jones e Danny Rand lo credono morto, ma noi sappiamo che non è così proprio perché, anche se malconcio, Murdock si risveglia in questo convento.

Stando a queste brevi premesse, è possibile che l'arco narrativo che verrà esplorato in quest terza stagione sarà quello della serie Born Again scritta da Frank Miller. Vedremo se e come verrà davvero adattata la storia nella season 3. Nel frattempo, THS è venuta a conoscenza di una nuova casting call per Daredevil 3 e dovrebbero essere aggiunti 3 nuovi agenti dell'FBI al mix di personaggi, due che saranno al fianco di Matt e uno che invece gli si opporrà:

[AGENTE BEN JEFFREYS] 38-45, Uomo, si devono iscrivere persone del medio oriente, sud asiatici, israeliani e pachistani E' un uomo della seconda generazione di americani immigrati. Ben è completamente votato alla carriera e alla sua famiglia. E' intelligente, di buon cuore e generoso di natura ma quando lo si spinge troppo in là soffre di crisi di coscienza. SERIES REGULAR.

[GORDON] 35 – 40, uomo, etnia aperta, agente FBI... Possibile RUOLO RICORRENTE.

[HIGASHI] 35, uomo, giapponese, agente FBI …Possibile RUOLO RICORRENTE.

E' possibile che questi agenti lavoreranno con "Steve" il candidato per Sin-Eater, ma sono tutte supposizioni sulla direzione che potrebbe prendere - oppure no - il serial.

Per adesso non possiamo far altro che attendere e, nel frattempo, tra solo una settimana, potremo vedere il nuovo prodotto Marvel/Netflix: la serie dedicata a The Punisher, in streaming sul servizio digitale a partire dal 17 novembre.