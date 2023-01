Darby Harper: Consulenza Fantasmi: trailer ufficiale per il nuovo film esclusiva Disney+

E' disponibile online il trailer di Darby Harper: Consulenza Fantasmi, nuovo film originale targato 20th Century Studios che debutterà questa settimana in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Il filmato promozionale, come sempre disponibile all'interno dell'articolo, anticipa una teen comedy soprannaturale che racconta la storia di una studentessa del liceo che lavora in nero come messaggero spirituale con l'al di là.

Dopo aver vissuto un’esperienza di pre-morte da piccola, Darby Harper (Riele Downs) ha acquisito la capacità di vedere le persone defunte. Come conseguenza, è diventata introversa e si è isolata dai suoi compagni di liceo, preferendo passare il tempo a consigliare gli spiriti solitari che hanno affari in sospeso sulla terra. Ma tutto cambia quando Capri (Auli’i Cravalho), la reginetta del gruppo più esclusivo della scuola, muore inaspettatamente in uno strano incidente con la piastra per capelli, causando inevitabilmente l’annullamento del suo imminente “Sweet 17”. Capri, tuttavia, implora Darby dall’altra parte di intervenire e di convincere i suoi amici a organizzare la festa come previsto. Per placare l’ira della diva non morta, Darby deve uscire dall’esilio che si è autoimposta e reinventarsi, trovando così una nuova gioia nella terra dei vivi.

La data di uscita di Darby Harper Consulenza Fantasmi è cambiata rispetto a quella comunicata al momento dell'annuncio: inizialmente previsto per il 2 dicembre scorso, il film adesso debutterà il 27 gennaio, vale a dire questo venerdì. Gli darete una chance? Ditecelo nei commenti.

