Darby Harper: Consulenza Fantasmi, Disney+ svela la data d'uscita della commedia fantasy

La piattaforma di streaming Disney Plus ha annunciato che Darby Harper: Consulenza Fantasmi, teen comedy soprannaturale prodotta da 20th Century Studios, sarà disponibile dal 2 dicembre in esclusiva su Hulu negli Stati Uniti, su Star+ in America Latina e su Disney+ all’interno di Star in ltalia.

Dopo aver vissuto un’esperienza di pre-morte da piccola, Darby Harper (Riele Downs) ha acquisito la capacità di vedere le persone defunte. Come conseguenza, è diventata introversa e si è isolata dai suoi compagni di liceo, preferendo passare il tempo a consigliare gli spiriti solitari che hanno affari in sospeso sulla terra. Ma tutto cambia quando Capri (Auli’i Cravalho), la reginetta del gruppo più esclusivo della scuola, muore inaspettatamente in uno strano incidente con la piastra per capelli, causando inevitabilmente l’annullamento del suo imminente “Sweet 17”. Dal regno dei morti, Capri implora Darby di intervenire e di convincere i suoi amici a organizzare la festa come previsto: per placare l’ira della diva non morta, Darby deve uscire dall’esilio che si è autoimposta e reinventarsi, trovando così una nuova gioia nella terra dei vivi.

Darby Harper: Consulenza Fantasmi è interpretato da Riele Downs (Henry Danger), Auli'i Cravalho (Oceania), Chosen Jacobs (IT), Asher Angel (Shazam!), Wayne Knight (Seinfeld), con Derek Luke (Tredici) e Tony Danza (Casalingo Superpiù), ed è diretto da Silas Howard (Dickinson). La sceneggiatura è di Becca Greene (Good Vibes), basata su una storia di Wenonah Wilms (Fem 101).

