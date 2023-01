Darby Harper: Consulenza Fantasmi, Disney+ cambia la data d'uscita: ecco quando arriverà

Il nuovo film originale Darby Harper Consulenza Fantasmi, prodotto da 20th Century Studios e in arrivo in Italia in esclusiva su Disney Plus all'interno di Star, ha appena cambiato data d'uscita.

Come testimoniato anche dal nuovo poster di Darby Harper: Consulenza Fantasmi disponibile in calce all'articolo, il titolo - previsto originariamente per il 2 dicembre scorso - arriverà il 27 gennaio, la prossima settimana. Il film è interpretato da Riele Downs (Henry Danger), Auli'i Cravalho (Oceania), Chosen Jacobs (IT), Asher Angel (Shazam!), Wayne Knight (Seinfeld), con Derek Luke (Tredici) e Tony Danza (Casalingo Superpiù), ed è diretto da Silas Howard (Dickinson), con la sceneggiatura firmata da Becca Greene (Good Vibes), basata su una storia di Wenonah Wilms (Fem 101).

Dopo aver vissuto un’esperienza di pre-morte da piccola, Darby Harper (Riele Downs) ha acquisito la capacità di vedere le persone defunte. Come conseguenza, è diventata introversa e si è isolata dai suoi compagni di liceo, preferendo passare il tempo a consigliare gli spiriti solitari che hanno affari in sospeso sulla terra. Ma tutto cambia quando Capri (Auli’i Cravalho), la reginetta del gruppo più esclusivo della scuola, muore inaspettatamente in uno strano incidente con la piastra per capelli, causando inevitabilmente l’annullamento del suo imminente “Sweet 17”. Capri, tuttavia, implora Darby dall’altra parte di intervenire e di convincere i suoi amici a organizzare la festa come previsto. Per placare l’ira della diva non morta, Darby deve uscire dall’esilio che si è autoimposta e reinventarsi, trovando così una nuova gioia nella terra dei vivi.

