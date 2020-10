Danzel Washington, qualcosa è andato storto per la star di Barriere

Questa sera va in onda su Iris Barriere, film del 2016 diretto e interpretato da Denzel Washington, basato sull'omonima opera teatrale di August Wilson. In questa pellicola l'attore due volte premio Oscar interpreta un'ex promessa dello sport dal carattere piuttosto autoritario che finisce per entrare in conflitto con suo figlio.

Il successo di Denzel Washington è indiscutibile ma, non sempre tutto è filato liscio nel corso della sua vita, anzi potremmo dire che qualcosa è andato sicuramente storto. Stiamo parlando del mignolo della sua mano destra che è letteralmente piegato di 45 gradi. Una particolarità fisica che in molti ignorano ma che è possibile notare anche sulla nota Walk of Fame.

Quando era piccolo l'attore adorava giocare a basket (passione che gli è rimasta anche da adulto), e proprio durante una delle tante partite si è procurato un infortunio al mignolo della mano destra, che però non è mai riuscito a guarire del tutto. Questo piccolo difetto non lo ha sicuramente limitato e anche dopo essere diventata una star di Hollywood, Washington non ha mai fatto nulla per sistemare questo dito storto.

Se siete curiosi di saperne di più sul film in onda questa sera, date un'occhiata alla nostra recensione di Barriere. Vi ricordiamo inoltre che Denzel Washington ha trascorso la quarantena con suo figlio John David. La star di Tenet ha rivelato che questa convivenza non è stata estremamente piacevole in quanto il padre lo ha costretto a svolgere molte faccende domestiche.