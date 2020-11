Il danzatore dell'acqua, Brad Pitt e Oprah produrranno il film tratto da Ta-Nehisi Coates

È stato annunciato nelle ultime ore che Brad Pitt e Oprah Winfrey produrranno in tandem l'adattamento cinematografico del bellissimo Il danzatore dell'acqua, ultimo romanzo del blasonato Ta-Nehisi Coates (edito in Italia da Einaudi), scrittore, saggista e fumettista americano tra i più apprezzati degli ultimi anni.

È l'Hollywood Reporter a informarci che i due produttori lavoreranno al progetto per conto di MGM. Si tratta di una seconda e importate collaborazione per le due etichette cinematografiche delle due star, la Plan B e la Harpo Films, che già sei anni fa portarono sul grande schermo il meraviglioso Selma diretto da Ava DuVernay.



Alla sceneggiatura cinematografica de Il danzatore dell'acqua ci ha pensato direttamente Coates, che ha adattato di proprio pugno il romanzo. La storia del libro segue Hiram Walker, nato in schiavitù e dotato di una straordinaria memoria fotografica sebbene non sia in grado di ricordare sua madre. Dopo essere sopravvissuto miracolosamente a un incidente in carrozza, scopre anche di possedere un'abilità sovrumana chiamata Conduzione, che gli consente di teletrasportare se stesso e gli altri. Nel suo girovagare per scoprire i ricordi di sua madre e i propri poteri, Hiram viene coinvolto nella Ferrovia Sotterranea (rete infernale di itinerari segreti utilizzati dagli schiavi), incontrando i suoi storici creatori.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.