Dante, Pupi Avati emozionato per il suo nuovo film: 'Un sogno che ho da 18 anni'

Per Pupi Avati quello sulla vita di Dante non è un progetto qualunque: il regista recentemente in sala con Lei Mi Parla Ancora coltivava da anni il sogno di girare un film incentrato sulla biografia del Sommo Poeta redatta da Giovanni Boccaccio e, ora che la cosa comincia finalmente a concretizzarsi, quasi stenta a crederci.

Dopo aver ammesso di aver odiato Dante fino ai suoi 30 anni, dunque, Avati è tornato a parlare del percorso che l'ha portato a realizzare finalmente il film in cui Sergio Castellitto vestirà i panni di Boccaccio: "Che si realizzi nell'Italia di oggi in cui le gerarchie di cosa e di chi conti è dettato da ben altro, un film sulla vita di Dante Alighieri, ha dell'inverosimile" sono state le parole del regista.

Avati ha poi proseguito: "Attendi tanto. Diciotto anni prima che ti sia concesso di realizzare un film. Lo avevi nitido nel 2003 quando hai scritto la prima versione del soggetto. Nel frattempo hai fatto altro, molto altro, ma quell'impegno con Dante ti è rimasto dentro, tampellante, facendoti avvertire come una colpa il trascorrere del tempo. Poi, finalmente, incontri chi ti ascolta e non rimanda, chi apprezza l'idea e ti trovi impreparato a quell'assenso, a quell'accoglienza. Questo il mio stato d'animo di oggi, a poche ore dall'inizio delle riprese".

Il cast del film su Dante includerà, oltre al già citato Sergio Castellitto, anche Alessandro Sperduti (Dante giovane), Enrico Lo Verso (Donato degli Albanzani), Alessandro Haber (Abate di Vallombrosa), Gianni Cavina (Piero Giardina), Leopoldo Mastelloni (Bonifacio VIII), Ludovica Pedetta (Gemma Donati), Romano Reggiani (Guido Cavalcanti), Carlotta Gamba (Beatrice), Paolo Graziosi (Alighiero di Bellincione), Mariano Rigillo (Meneghino Mezzani), Valeria D'Obici (Suor Beatrice), Giulio Pizzirani (Dante anziano), Erica Blanc (Gemma Donati anziana), Morena Gentile (Donna gozzuta) e Milena Vukotic (Rigattiera). Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Sapere un autore come Pupi Avati al lavoro su un'opera del genere, comunque, non può che essere una buona notizia.