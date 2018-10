Dante Pereira-Olson sarà il giovane Bruce Wayne in Joker

Il cast del film stand-alone dedicato al personaggio di Joker continua a crescere ogni giorno in maniera esponenziale. Oggi viene confermata la presenza del giovanissimo attore Dante Pereira-Olson nel film.

Il piccolo attore interpreterà il ruolo di Bruce Wayne. La pellicola è ambientata negli anni '80, molto prima della morte dei genitori di Bruce Wayne e non è un caso che Brett Cullen interpreterà il personaggio di Thomas Wayne. Il giovane attore e Joaquin Phoenix, interprete del Joker, hanno già recitato insieme nell'acclamato thriller You Were Never Really Here. Confermiamo, inoltre, che nel cast sarà presente anche Douglas Hodge che nel film darà il volto ad Alfred Pennyworth, maggiordomo di casa Wayne.

Nel cast della pellicola saranno presenti anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham. La regia è affidata a Todd Phillips, regista della trilogia di Una notte da leoni. Nel film Phoenix interpreterà il ruolo di Arthur Fleck, che poi si sdoppierà nel leggendario criminale dei fumetti della DC.

Sebbene sia ispirato al personaggio della DC, questo Joker tenterà di narrare una nuova storia slegata dalla continuity principale dell'Universo DC cinematografico e a sé stante, una sorta di storia da Elseworld. Il film è atteso in USA per il prossimo 4 ottobre 2019.