Dante Alighieri: 5 film sul leggendario poeta fiorentino da guardare nel Dantedì

Lo scorso 17 gennaio 2020 è stata approvata la data del 25 marzo come Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri, e questa del 2021 è la seconda celebrazione di quello che viene ormai chiamato Dantedì, e dato che il Poeta fiorentino ha ispirato non poco anche il mondo del cinema, vogliamo festeggiarlo anche noi.

Per farlo, abbiamo pensato di proporvi una lista di cinque film basati direttamente o ispirati alle opere di Dante Alighieri, prima fra tutte ovviamente la Divina Commedia, tomo imprescindibile del rinascimento italiano e opera tre le più lette, studiate e apprezzata al mondo.



Il primo titolo è Inferno di Ron Howard, adattamento cinematografico dell'omonima opera letteraria di Dan Brown. La storia vede sempre al centro dell'azione il Professor. Robert Langdon interpretato da Tom Hanks, questa volta coinvolto in un'omicidio e in una cospirazione che coinvolge l'Inferno di Dante e ambientato per le strade di Firenze (ma non solo).



Il secondo è Seven di David Fincher, che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Il punto d'incontro tra il film con Brad Pitt e le opera di Dante lo troviamo nel modus operandi del serial killer, che uccide le sue vittime seguendo uno schema basato sui Sette Peccati Capitali descritti nella Divina Commedia.



Il terzo è il controverso La casa di Jack di Lars Von Trier, ultimo film in linea temporale di un autore poliedrico, chiacchierato e molto dibattuto. La storia è quella di un serial killer che però trova un contraltare morale nel personaggio di Virgilio, che lo mette davanti alle sua atrocità. Il finale è infatti interamente dedicato a una sua visionaria discesa all'Inferno.



Il quarto film è l'adattamento animato di Dante's Inferno, intitolato Dante's Inferno - Un poema animato, trasposizione filmica dell'omonimo videogioco del decaduto studio Visceral Games.



Infine arriviamo al portentoso Salò e le 120 giornata di Sodoma di Pier Paolo Pasolini, interamente costruito seguendo la geografia dantesca dell'Inferno.