Danny Trejo è stufo di aspettare per Machete Kills in Space: potrebbe produrlo e dirigerlo

Intervistato da SyFy Wire in occasione dell'uscita americana di 3 From Hell di Rob Zombie, Danny Trejo ha avuto modo di tornare a parlare di uno progetto a lungo atteso e di cui ancora non si sa purtroppo nulla, cioè il Machete Kills in Space di Robert Rodriguez, sequel dei due assurdi Machete e Machete Kills.

Sono ormai sei anni, infatti, che i fan attendono l'arrivo del film, ma nel frattempo Rodriguez si è dedicato ad altro, esattamente all'atteso adattamento cinematografico di Alita: Angelo della Battaglia, uscito in questi giorni in Blu-ray. Di Machete Kills in Space è disponibile per ora solo un trailer montato appositamente per la fine di Machete Kills, dove si vede il Presidente (Charlie Sheen) chiamare Machete a combattere un nuovo nemico conosciuto come L'Uomo dalla maschera d'argento.



Trejo non ha nuovamente nascosto l'impazienza e la volontà di realizzarlo, arrivando persino a rivelare che potrebbe pensare anche a dirigerlo: "Sì ragazzi, lo vogliamo realizzare tutti e lo vogliono i fan. Continuo a ripeterlo in continuazione a Robert ma sapete, continua a restare impantanato nelle sue stron***e, quindi potrei dirigerlo io. Sì, alla fine potrei semplicemente decidere di produrlo e girarlo io stesso, se non si decide a prendere una decisione. Continuano a chiedermelo tutti quanti quanti. Intendo nel mondo".



Finisce dicendo: "In definitiva sì, sarebbe divertente dirigerlo, magari affiancato da un regista più esperto. Ho davvero tante ottime idee per il film e continuare la storia di Machete".