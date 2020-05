Danny Trejo, la vita della star di Machete raccontata in un documentario: ecco il trailer

L'account Youtube di Trailblazers ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Inmate #1: The Rise of Danny Trejo, interessante documentario incentrato sulla vita dell'attore di origine messicane, che dopo le esperienze in prigione è riuscito a ritagliarsi un posto tra le star di Hollywood.

Stando alla sinossi ufficiale, il documentario ripercorre "la straordinaria vita dell'eroe più improbabile di Hollywood, Danny Trejo. Dal primo impatto con la droga e il duro periodo passato in carcere, al red carpet dei blockbuster hollywoodiani e l'aiuto fornito ai tossicodipendenti in difficoltà, Danny offre un resoconto diretto di una delle più grande trasformazioni mai riportate su pellicola."

Diretto da Brett Harvey (Ice Guardian), racconterà questo intenso viaggio di redenzione attraverso diverse interviste di celebrità, filmati inediti e la personale testimonianza di Trejo e i suoi familiari e amici più stretti.

Inmate #1: The Rise of Danny Trejo sarà disponibile in digitale a partire dal 22 giugno nei mercati digitali internazionali (non è specificato se arriverà anche in Italia), mentre il debutto negli USA è atteso per il 7 luglio.

Siete curiosi di saperne di più sulla vita della star di Machete? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi lasciamo al nostro speciale sulla carriera di Danny Trejo e all'origine di uno dei tormentoni di Machete.