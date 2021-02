Danny Trejo, la star di Machete pubblicherà un memoir: dalle origini criminali a Hollywood

Danny Trejo, star di film molto noti come Heat - La sfida, Dal tramonto all'alba e Con Air, pubblicherà il suo libro di memorie con Atria Books, come annunciato poche ore fa dalla casa editrice. Il titolo del memoir sarà Trejo: My Life of Crime, Redemption and Hollywood e uscirà il prossimo 6 luglio. L'annuncio ha entusiasmato i fan dell'attore.

Il memoir descriverà nel dettaglio il percorso di Trejo dal crimine alla prigione, la dipendenza, la perdita e la fama inaspettata di Hollywood. Con apparizioni in oltre 300 film l'attore, oggi 76 anni, continua ad apparire in decine di ruoli ogni anno.



"Danny Trejo è più di un attore per i milioni di messicani americani come me che l'adorano" ha dichiarato Michelle Herrera Mulligan, senior editor di Atria Books "è una leggenda. Un modello di comportamento. La prima star d'azione chicana. Qualcuno che possiamo sempre sostenere come un eroe che ce l'ha fatta. Una delle mie acquisizioni più orgogliose fino ad oggi, questo libro ci mostra il difficile percorso necessario per portarlo lì, con dettagli letterari indimenticabili".

Danny Trejo ha avuto un'infanzia estremamente complicata, abusando di eroina sin dall'età di 12 anni, entrando e uscendo dalle carceri di San Quintino, Folsom e Soledad. In seguito gli venne offerta una parte da pugile in A 30 secondi dalla fine. Trejo ricorda spesso come le difficili lezioni intraprese durante l'infanzia l'abbiano aiutato a ricostruirsi una vita.

"A 76 anni questo libro di memorie è per me un'opportunità di essere senza paura e per la prima volta onesto sulla terrificante brutalità delle mie esperienze nelle prigioni più dure del mondo, i segreti di famiglia che hanno lacerato le vite, il livello più basso quand'ero nel buco a Soledad affrontando una possibile pena di morte, il ruolo che Dio ha svolto nel cambiare la mia vita, la mia carriera d'attore iniziata all'età di 40 anni semplicemente presentandomi ad un set per aiutare un altro tossicodipendente bisognoso e come tutto ciò ha plasmato la persona che sono" ha dichiarato Trejo.



