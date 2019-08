Danny Trejo ha salvato un bambino rimasto intrappolato in un'auto

Danny Trejo, attore statunitense di origini messicane conosciuto soprattutto per le collaborazioni con il regista Robert Rodriguez, è intervenuto in seguito ad un incidente d’auto aiutando a portare in salvo un bambino.

Lavorando con un altro soccorritore, la star di Machete sarebbe intervenuto dopo lo scontro violentissimo fra due auto, una delle quali finita capovolta. Strisciando sotto le lamiere, lui e l'altro passante hanno aiutato a liberare un bambino dal suo seggiolino, allontanandolo dal pericolo.

L'attore era rimasto al fianco del bambino mentre i vigili del fuoco hanno estratto dai rottami la nonna del giovane. Nessuno è rimasto ferito seriamente.

"Era in preda al panico" ha confessato Trejo con un video pubblicato sul suo account Instagram, che potete visionare in calce all'articolo. "Ho detto okay, dobbiamo usare i nostri superpoteri. Così ho urlato "superpoteri" e abbiamo iniziato a urlare "superpoteri". Ho detto di fare questo, con i muscoli. Ha detto "muscoli". Abbiamo avuto una sorta di legame. Ho continuato a stare con lui, ma ci siamo spostati lontano dall’incidente”.

Nel corso della sua carriera, Danny Trejo è divenuto celebre per le parti in Desperado, C'Era Una Volta in Messico, Dal Tramonto all'Alba, Machete, e tante parti televisive tra cui anche quelle in Breaking Bad, Sons of Anarchy e The Flash.



